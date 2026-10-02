Tekoälyyn liittyen on esitetty viime aikoina paljon huolia. Samaan aikaan tekoälyn avulla saadaan aikaiseksi myös mielenkiintoista tutkimusta.

Napoleon Bonaparten käyttämä salakirjoitus on onnistuttu ratkaisemaan tekoälyn avulla.

Napoleon käytti kyseistä koodia lähettäessään salaisia viestejä kenraaleilleen. Nyt 217 vuotta vanha kirje on mahdollista lukea ensimmäistä kertaa.

Tekoälyinsinööri Carter Church kertoo käyttäneensä salakirjoituksen ratkaisemiseen OpenAI:n uutta GPT-6 Asra-mallia. Asiasta uutisoiva tiedesivusto Live Science kertoo, että ikivanha koodi oli ratkaistu lopulta kuudessa tunnissa.

Church kertoo haastattelussa, että hän ei uskonut aluksi, että salakirjoitus on todella ratkaistu. Hän toteaa, että asia on kuitenkin testattavissa luotettavasti.

– On käytännössä mahdotonta, että virheellinen avain tuottaisi johdonmukaisia ja historiallisesti yhdenmukaisia tuloksia, hän perustelee.

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Kirje lähetettiin vuonna 1809 Napoleonin pyynnöstä hänen poikapuolensa Eugènen toimesta marsalkka Auguste de Marmontille. Marmont oli sijoitettu kauas muista ranskalaisjoukoista Adrianmeren itärannikolle. Kirjeen tarkoituksena oli ilmoittaa Marmontille kaikkien muiden ranskalaisten ja liittolaisten armeijoiden sijainti mantereella.