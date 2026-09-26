Sveitsissä löydettiin uusi keino hidastaa jäätiköiden sulamista.

Sveitsissä yritetään hidastaa jäätiköiden sulamista lampaanvillapeitteillä. Lausannen yliopiston tuoreen tutkimuksen perusteella ne tehoavat sulamiseen aiempia synteettisiä suojapeitteitä paremmin.

– Voimme selvästi nähdä, että sulaminen on ollut hyvin vähäistä villapressujen alla, jopa vähäisempää kuin perinteisen geotekstiilin alla, projektipäällikkö Timothee Steiner Summit Foundation -kansalaisjärjestöstä kertoo.

Villapeitteitä levitettiin Sveitsissä 200 neliömetrin alueelle. Tutkijat mittasivat jään sulamista niiden alla läpi kesän kahden viikon välein.

Materiaalin kokeiluun oli kaksi syytä.

– Ensinnäkin se on biohajoava luonnonmateriaali, josta ei vapaudu ympäristöön mikromuovia, toisin kuin nykyisin käytössä olevista suojapeitteistä. Toiseksi se on paikallinen materiaali, jonka arvoa ei täysin ymmärretä, Steiner selittää.

Ympäristöystävällisyydestään ja tehokkuudestaan huolimatta villa ei ratkaise itse ongelmaa, eli Euroopan jäätiköiden kiihtyvää sulamista.

– Ajatus jäätiköiden pelastamisesta peittämällä ne suojapeitteillä on kuin laittaisi laastarin ammottavaan haavaan, joka vain suurenee entisestään. Pääpaino tulisi olla ilmastonmuutoksen torjumisessa, jotta voisimme pelastaa jäätiköt käynnissä olevalta sulamiselta, Steiner sanoo.