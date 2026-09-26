Sveitsissä löydettiin uusi keino hidastaa jäätiköiden sulamista.
Sveitsissä yritetään hidastaa jäätiköiden sulamista lampaanvillapeitteillä. Lausannen yliopiston tuoreen tutkimuksen perusteella ne tehoavat sulamiseen aiempia synteettisiä suojapeitteitä paremmin.
– Voimme selvästi nähdä, että sulaminen on ollut hyvin vähäistä villapressujen alla, jopa vähäisempää kuin perinteisen geotekstiilin alla, projektipäällikkö Timothee Steiner Summit Foundation -kansalaisjärjestöstä kertoo.
Villapeitteitä levitettiin Sveitsissä 200 neliömetrin alueelle. Tutkijat mittasivat jään sulamista niiden alla läpi kesän kahden viikon välein.
Materiaalin kokeiluun oli kaksi syytä.
– Ensinnäkin se on biohajoava luonnonmateriaali, josta ei vapaudu ympäristöön mikromuovia, toisin kuin nykyisin käytössä olevista suojapeitteistä. Toiseksi se on paikallinen materiaali, jonka arvoa ei täysin ymmärretä, Steiner selittää.
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Ympäristöystävällisyydestään ja tehokkuudestaan huolimatta villa ei ratkaise itse ongelmaa, eli Euroopan jäätiköiden kiihtyvää sulamista.
– Ajatus jäätiköiden pelastamisesta peittämällä ne suojapeitteillä on kuin laittaisi laastarin ammottavaan haavaan, joka vain suurenee entisestään. Pääpaino tulisi olla ilmastonmuutoksen torjumisessa, jotta voisimme pelastaa jäätiköt käynnissä olevalta sulamiselta, Steiner sanoo.