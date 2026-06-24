Somesta tuttu mausteseos on noussut suosioon myös Suomessa.

Oletko jo törmännyt tajin-mausteseokseen? Tämä meksikolainen mausteseos on trendannut sosiaalisessa mediassa jo pitkään ja löytänyt tiensä myös suomalaisten ruokapöytään.

Tajin tai oikeaoppisesti tajín on meksikolainen chili-, lime- ja suolamausteseos, joka on noussut suosioon erityisesti siksi, että sen hapokas, suolainen ja hieman tulinen maku korostaa hedelmien, vihannesten ja muiden ruokien makua.

Meksikossa tajinia ripotellaan usein muun muassa vesimelonin, mangon, ananaksen, appelsiinin ja kurkun päälle. Sieltä ilmiö on levinnyt sosiaalisen median kautta muuallekin maailmaan.

Tajinia voi ripotella esimerkiksi hedelmien päälle.Shutterstock

Mausteseoksen käyttö on yleistynyt myös erilaisten juomien valmistuksessa. Suosittua on esimerkiksi tehdä tajinista maustereunus drinkkilasiin: ensin lasin yläreunat sivellään limellä, jonka jälkeen lasi "dipataan" lautasella olevaan mausteseokseen niin, että maustetta tarttuu lasin kostutettuihin reunoihin.

Itse tehty tajin ja trendikkäät tajin-kurkut

Tajinia voi valmistaa myös itse, mutta kotitekoinen versio ei toki välttämättä maistu samalta kuin valmisseos. Kotitekoista tajinia voi testata sekoittamalla esimerkiksi 2 ruokalusikallista mietoa chilijauhetta, 1 ruokalusikallista suolaa ja noin 1–2 teelusikallista kuivarttua limen kuoriraastetta. Joissain ohjeissa limen kuoriraaste on korvattu myös sitruunahapolla.