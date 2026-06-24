Bode Miller jäi kiinni taikasienien kanssa.
Entinen alppihiihtotähti Bode Miller pidätettiin 6. kesäkuuta Idahossa. 48-vuotiaalla yhdysvaltalaislegendalla oli pussi, joka sisälsi psilosybiinisieniä eli niin kutsuttuja taikasieniä, TMZ selvittää.
Sieniä oli asiakirjojen mukaan 4,1 grammaa, ja Millerin raportoidaan tienneen niiden olevan laittomia.
Miestä vastaan nostettiin syytteet huumausaineiden ja huumeiden käyttövälineiden hallussapidosta.
Miller vapautettiin vankilasta 5 000 dollarin takuusummaa vastaan. Seuraava oikeuskäsittely on määrä järjestää 29. heinäkuuta, The Athletic kertoo.
Miller saavutti urallaan kuusi olympiamitalia, joista yksi oli kultainen, sekä viisi MM-mitalia, joista neljä oli kultaisia. Alppihiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun jenkki voitti kahdesti.