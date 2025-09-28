Kehonkieli paljastaa usein enemmän kuin sanat – ja maailman johtajien eleitä seurataan tarkasti.

Kehonkieli on ihmisen ensimmäinen kieli, mutta aikuisena sen merkitys jää usein taka-alalle.

Sami Sallinen, entinen huumepoliisi ja kehonkielen asiantuntija, muistuttaa suurimman osan viesteistä jäävän meiltä huomaamatta.

– Toiset on herkempiä tulkitsemaan eleitä. Toiset taas saattavat olla täysin sokeita sille, eivätkä näe mitä toisella puolella pöytää tapahtuu.

Trumpin leveä asento viestii vallasta

Huomenta Suomessa Sallista pyydettiin arvioimaan kolmen valtionjohtajan eleitä ja ilmeitä.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin esiintymistä leimaa voimakas ja laaja kehonkieli sekä ilmeikkyys.

Sallinen huomauttaa, että Trumpin leveä asento ja voimakkaat eleet ovat todennäköisesti tietoisia valintoja ja osa imagon rakentamista.

– Hänelle on aina ollut tyypillistä hyvin voimakas ilmaisu ja tämä leveä asento kertoo, että hän haluaa ottaa mahdollisimman suuren tontin haltuunsa, Sallinen selittää.

Vladimir Putin puolestaan on hyvin erilainen kuin Trump jo kävelytyyliltäänkin.

– Putin haluaa osoittaa energisyyttä, vahvuutta ja nuoruutta: kävelee ripeästi paikasta toiseen, hyvin suoraviivainen.

7:54 Katso myös: Valtionjohtajien neuvottelutaktiikoista oppia parisuhteeseen? Sallinen kertoo, miksi Trump kättelee muista poikkeavalla tavalla.

Stubb lämmin ja rento

Kättelyt ja kosketus ovat myös tärkeitä viestinnän muotoja. Presidentti Alexander Stubb erottuu edukseen lämpimällä ja luonnollisella kehonkielellään.

Stubbin kättely on lämmin ja tuttavallinen, ja hänen hymynsä on aito.

– Se tyyli millä hän ilmaisee itseään, ilmaisee myös samoja piirteitä mitä me suomalaiset arvostamme: rauhallisuus, luotettavuus, uskottavuus.

Stubbilla on tapana koskettaa tuttavallisesti vastapuolta tervehtiessään, mikä kielii rentoudesta ja luonnollisuudesta.

Sallinen korostaa, että kehonkieli on aina vuorovaikutteista. Oman sisäisen puheen lisäksi myös toisen ihmisen mielentila, ilmeet ja eleet vaikuttavat siihen, miten käyttäydymme.

– Jos pidämme toisesta, haluamme tulla lähemmäksi. Jos emme, otamme automaattisesti etäisyyttä ja katsekontakti on erilainen, hän sanoo.

– Voisin kuvitella, että presidentti Stubb ei ehkä ei olisi samalla tavalla Putinin kanssa.