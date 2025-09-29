Kehonkielen asiantuntija antoi Huomenta Suomessa käytännön vinkkejä niin työ- kuin parisuhde-elämään.

Kehonkieli on tehokas työkalu elämän monilla eri osa-alueilla, mutta se ei tunnu kuuluvan suomalaiseen kulttuuriin. Vaikka sitä hyödynnetään vähänlaisesti, sillä on suuri merkitys.

– Silloin, kun suomalainen elehtii, sillä on kyllä merkitystä. Se on yksilöllistä, toiset tulkitsevat enemmän ja toiset vähemmän, toteaa neuvotteluvalmentaja ja kehonkielen asiantuntija Sami Sallinen.

Hänen mukaansa esimerkiksi työelämään kuuluvat kättelytilanteet voivat pahimmillaan olla hyvin kiusallisia.

– Joku esimerkiksi ihan ystävällisyyttään kättelee liian lähellä, liian pitkään tai liian lujaa niin, että käteen sattuu. Toinen ajattelee, että ollaan hyvä yhteisö ja toinen miettii, että ihan hirveää.

Sallisen mukaan esimerkiksi juuri ”huonot kättelyt” saattavat jäädä pitkäksi aikaa mieleen.

7:54 Kehonkieltä käytetään Suomessa suhteellisen harvoin.

Muista hymyillä

Positiivisen vaikutelman jättämiseksi asiantuntijalla on selkeät ohjeet. Hyvä katsekontakti, läsnäolo ja huolehtiminen siitä, että katsoo varmasti kaikkia paikalla olevia yhtä paljon silmiin.

– On kyseessä sitten mikä tahansa tärkeä vuorovaikutustilanne, positiivisuus ja avoimuus ovat tärkeitä.

Sallisen mukaan erityisesti parisuhteessa herkkyys tulkita toista on ensisijaisen tärkeää. Tämän lisäksi hän korostaa hymyilemisen merkitystä.

– Hymyllä on valtava merkitys. Kun joku hymyilee meille kadulla, me hymyilemme takaisin.