Tekoälyn luomat kuvat ja videot ovat hämmentävän aidon näköisiä. Huomenta Suomessa kerrottiin vinkkejä tekoälymateriaalin tunnistamiseen.
Vain muutamassa vuodessa tekoälyt ovat ottaneet valtavia harppauksia valokuvien ja videoiden luomisessa hämmentävän aidon näköisiksi.
Koneoppimisen apulaisprofessori Arno Solin Aalto-yliopistosta loi Huomenta Suomen lähetystä varten tekoälyllä valokuvia ja videoita illanvietosta, eläimistä ja uutisista.
3:19Juhlijoita ja karhunpentuja – hämäisivätkö nämä kuvat sinua?
Yhdessä videossa nähdään jopa Huomenta Suomen juontaja Ivan Puopolo haastattelemassa avaruusoliota. Vaikka se lienee esimerkeistä epäuskottavin, Solinin luomat materiaalit ovat hämmentävän aidon näköisiä.