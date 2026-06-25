Donald Trump teki erikoisen transurheilija-painonnostoesityksen Melania-vaimonsa kiellosta huolimatta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyökkäsi jälleen kärkkäästi transurheilijoiden naisten urheiluun osallistumista vastaan.

Teollisuustyöläisille Pennsylvaniassa puhunut presidentti teki myös merkillisiä demonstraatioita. Hän esitti ensin hypoteettista nuorta painonnostajanaista, joka yrittää päästä olympialaisiin.

– Vanhemmat ovat aivan hänen edessään, ja he ovat hyvin ylpeitä. Isä ei ole niin ylpeä, koska hän tietää, ettei tämä onnistu ollessaan nainen. Painoa on paljon. Äiti kuitenkin huutaa: "Rakas, rakastan sinua, tee se", Trump sanoi.

Hän nosti sitten kätensä ylös. Trump esitti vapisevin käsin ja ähinöinnin kera, että nainen epäonnistuu nostossaan.

– Äiti huutaa: "Kulta, rakastan sinua." Ja isä katsoo sanoen: "Hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia, tällainen hän on. Näet sen."

– Hän pudottaa ne (painot) ja on loppuelämänsä musertunut.

Melania Trump: "Älä"

Trump esitti seuraavaksi, että paikalle astelee transition tehnyt urheilija.

– Minusta on tullut sen termin kanssa erittäin hyvä. Sain ennen paljon kritiikkiä siirtymän määrittelystäni.

Trumpin mukaan urheilija oli miespainonnostajana huono, "pohjalla", mutta nyt hän kilpailee naisissa. Presidentti luonnehti, että nostettavana olisi paino, joka on paljon naiselle mutta ei paljoa miehelle. Hän sanoi, että mies pystyisi tekemään noston yhdellä kädellä.

Trump näytti sen jälkeen, että transurheilija nostaa kuvitteellisen painon kuin se olisi ilmaa. Presidentin esimerkissä transurheilija voittaa kilpailun.

– Ja kaikki sanovat: "Voi, eikö olekin ihanaa?" Olemmeko hulluja? Miesten ei pitäisi voida osallistua naisten urheilulajeihin – se on ongelma 99 prosentille. Kuuletteko koskaan valeuutisia? Niissä sanotaan, että se on 80–20 prosentin ongelma. Ei ole.