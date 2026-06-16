Kissa alkoi leikkiä näyttelijän hiuksilla Romeo ja Julia -baletin loppukohtauksessa Turkissa.
Romeo ja Julia -balettiesityksen viimeinen kohtaus sai viime viikolla hauskan käänteen, kun kissa päätti astella lavalle Izmirissä, Turkissa.
Romeota esittävä näyttelijä makasi maassa, kun kissa alkoi leikkiä hänen hiuksillaan.
Leikki loppui, kun Juliaa näytellyt näyttelijä veti Romeon pois kissan käsittelystä.
Tanssijat eivät näyttäneet olevan kissasta moksiskaan, mutta katsojat naurahtelivat yleisössä.
Hiuksien hiplaamisen jälkeen kissa hyppäsi lavasteen päälle makaamaan.