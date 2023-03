Katri, 33, on elänyt vuosia itsetuhoisten ajatusten kanssa väsyttyään äitiyden vaatimuksiin: "Olen vain kellunut mustassa mönjässä"

Katri on 33-vuotias kahden lapsen äiti, jolla on takanaan useita itsemurhayrityksiä. Vaikka Katri on ollut useita kertoja lähellä lopullista ratkaisua, se, että hänen läheisensä jaksavat uskoa hänen puolestaan parempaan, on auttanut toivottomuuden hetkinä.