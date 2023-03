Masennus ja itsetuhoisuus eivät ole vain mielen sairauksia, yhteys myös aivojen fyysiseen toimintaan – tällainen on "aivoissa leimahtava hätätila"

Vaikka näitä mielenterveyden häiriöitä ei ole voitu linkittää suoraan esimerkiksi tietyille aivoalueille, on neurobiologisissa tutkimuksissa huomattu, että niin masentuneen kuin itsetuhoisen ihmisen aivoissa nähdään eroja muun muassa tiettyjen hormonien, hermovälittäjäaineiden ja tulehdustekijöiden määrissä verrattaessa niiden ihmisten aivoihin, joilla ei ole kyseisiä mielenterveyshäiriöitä.

– Hirveän paljon tiedetään siitä, miten masentuneiden aivot poikkeavat ei-masentuneiden aivoista sen perusteella, mitä ryhmävertailuissa nousee esille. Sitä ei kuitenkaan tiedetä, ovatko nämä nähtävät erot masennuksen aiheuttavia tekijöitä vai aiheuttaako masennus muutoksia aivojen toimintaan. Ei siis tiedetä, kumpi on muna ja kumpi kana, sanoo psykiatrian apulaisprofessori Noora Scheinin Turun yliopistosta.

Masennus ei "asu" tietyssä aivojen osassa

– Tällaisessa tilassa ihminen kärsii ikään kuin putkinäöstä, hän ei havaitse ympäristöä samalla tapaa kuin muulloin ja huomio kapeutuu ainoastaan kipuun ja kärsimykseen. Tällainen aivoissa leimahtava hätätila on ajallisesti hyvin rajattu, mutta sen aikana ihmisen tunteiden ja rationaalisen ajattelun hallintakyky on romahtanut hetkellisesti.

Masentunut ei välttämättä pysty ajattelemaan asioita eri näkökulmista

Masentuneella tunne-elämän säätelystä vastaavan aivokuoren aineenvaihdunta on vaimentunutta ja tunne-elämästä vastaavan limbisen järjestelmän aineenvaihdunta on vilkastunut, kerrotaan masennusinfo.fi -sivustolla.

– Yksi asia, mikä on johtanut ajattelemaan hermoverkkojen roolia masennuksessa, on etuaivokuorella sijaitseva pieni alue nimeltään dorsolateraalinen prefrontaali lohko. Tutkijat huomasivat, että jos aivoinfarkti oli osunut tuolle aivoalueelle ja aiheuttanut siellä surkastumista, sairastui ihminen suuremmalla todennäköisyydellä aivoinfarktin jälkeen masennukseen kuin jos infarkti olisi tapahtunut toisella aivoalueella.

Kyseisen alueen toiminta liittyy muun muassa siihen, kuinka hyvin ihminen pystyy ajattelemaan asioita erilaisista näkökulmista, ja yksi masennuksen oireista on tietynlainen näköalattomuus omaa elämää kohtaan.

Stressiin liittyvillä hermoverkostoilla yhteys itsemurhataipumukseen?

Tutkimuksissa on havaittu, että stressinsäätelyyn liittyvät hermoverkot voivat olla yhteydessä itsemurhaan.

Aivoissa on useita stressinsäätelymekanismeja, mutta itsemurhaan liittyen eniten niistä on tutkittu hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselia eli HPA:ta. HPA kontrolloi stressihormoni kortisolin eritystä. Stressihormoni kortisolin erityksen tiedetään lisääntyvän masennuksessa, kerrotaan The Scientist -lehdessä.