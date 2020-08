Itseviha sai Juulian, 22, yrittämään itsemurhaa kolmesti – äidin sanat ja aika pyörätuolissa pysäyttivät: "Älä riko enempää meidän perhettä"

Äidin sanat pysäyttivät

Koko maailman vihaama

Vuosi ennen kolaria Juulialla oli todettu epävakaa persoonallisuushäiriö. Kyseessä on pitkäkestoinen häiriö, jossa ihmisen minäkuva on rakentunut ongelmallisesti.

Irti katkeruudesta ja vihasta

Viimeisimmästä itsemurhayrityksestä on nyt lähes kaksi vuotta ja sen jälkeen elämä on ottanut uuden suunnan. Äidin sairaalassa kokeman huolen lisäksi myös pikkuveljen reaktiot Juulian sairaalavuoteen äärellä saavat hänet edelleen herkistymään.

– Se oli kova paikka, kun näin miten hän suree. Se herätti. Meillä on pieni perhe ja se on minulle todella tärkeä. En halua enää tuottaa surua perheelleni.

Inho muuttui terveeksi itsekritiikiksi

– Kaikista ihaninta on ollut, kun ystävät ovat sanoneet, että ovat saaneet vanhan, elämänhalua täynnä olevan Juulian takaisin. Olin niin kauan pelkkä varjo siitä. Nykyään keskityn asioihin, jotka ovat hyvin. Ja niitä on paljon!

"Sain uuden mahdollisuuden elää"

Erityisen tärkeää Juulialle on, että hän on saanut korjattua välinsä äitinsä kanssa. Teinivuosien myrskyt ja katkeruus on nyt takana päin.

– On ollut ihana nähdä, kuinka äitini on saanut mielenrauhan ja pystynyt jatkaa elämää ilman, että minusta tarvitsee kokoajan murehtia ja kantaa huolta. Äiti on sanonut, että on ihanaa, kun hän on saanut oman Juuliansa takaisin.