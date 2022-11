Kaikki muuttui hetkessä: Sinin elämä särkyi, kun kihlattu tappoi itsensä viikkoa ennen häitä

"Aivan kuin se koko ihminen olisi hävinnyt"

Elämä särkyy

Itsetuhoisuus koskettaa tuhansia suomalaisia

Itsemurhaan liittyy yhä useita myyttejä

Suru ja paha olo eivät ole ikuisia

– On hullua ajatella, miten hienoja asioita on tapahtunut sen jälkeen, kaikesta huolimatta. On monia unelmia, jotka ovat sen jälkeen toteutuneet.

– Se on vaikeaa, mutta on tärkeä muistaa, ettei mikään ole pysyvää. Jos on paha olla, se menee ohi tavalla tai toisella. Se paha olo ei tule jäämään ikuisesti. Voimakas suru ja paha olo voi tulla uudestaan, mutta sitten se menee taas pois. Se on lohduttava ajatus.