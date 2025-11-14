



Anneli Auerin mielentilatutkimus 15 vuoden takaa tuli julkiseksi. Asiakirja tuli julkiseksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa jatkuvan Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikossyytteitä koskevassa oikeudenkäynnissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Satakunnan käräjäoikeuteen toimittamassa lausunnossa arvioitiin tuolloin 45-vuotiaana murhasta syytetyn Auerin mielentilaa. Auer tutkittiin Vanhassa Vaasan sairaalassa. THL katsoi, että Auer oli Ulvilan murhan aikaan syyntakeinen, eikä hän ollut tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa. Myös kaikkien Auerin elämässä mukana olleiden mukaan hän oli psyykkisesti terve. MTV Uutiset julkaisee THL:n mielentilatutkimuksen tiedot julkisilta osin, koska niiden avulla voi arvioida myös nyt käsiteltäviä rikossyytteitä. Lue myös: Auerin puolustus: Miksi pullantuoksuinen perheenäiti muuttuisi lyhyeksi ajaksi kauheaksi seksuaalirikolliseksi? – MTV seurasi "Teki lahjakkaan yleisvaikutelman"





THL:n 18-sivuisesta lausunnosta yli 9 sivua oli salassa pidettävänä tietona mustattu täysin. Peittämättömistä osuuksista käy ilmi, että Auer voi kehollisesti ja neurologisesti normaalisti, eikä tutkimustuloksissa paljastunut mitään epätavallista. Hänen kognitiivista suoriutumistaan kuvaillaan keskitasoa vahvemmaksi.

– Hän ymmärsi monimutkaisia asiakokonaisuuksia ilman ongelmia ja teki lahjakkaan yleisvaikutelman, lausunnossa todetaan.

Mielialaansa Auer oli kuvaillut alavireiseksi ja kertonut olleensa jonkin verran ahdistunut tapahtumien jälkeen, mutta viitteitä minkään psykiatrisen sairauden kriteereistä ei tullut esiin.

Auerin kerrottiin olevan melko eleetön ja niukka sekä viestivän selkeästi ja asiallisesti, vastauksiaan harkiten.

Vaativia persoonallisuuden piirteitä, eristäytyvä ja itsepäinen

Lausunnossa arvioitiin myös Auerin persoonallisuutta eri näkökulmista. Hänellä kerrotaan olevan jonkun verran niin sanottuun vaativaan persoonallisuuteen sopivia persoonallisuuspiirteitä, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että hänellä olisi psykiatrinen persoonallisuushäiriö.

– Hänen on jonkun verran vaikeaa delegoida tehtäviään toisille ihmisille, elleivät nämä suostu toimimaan täsmälleen hänen haluamallaan tavalla. Samoin hänellä on jonkin verran vaikeuksia heittää pois loppuun käytettyjä tai arvottomia esineitä, vaikka niillä ei olisi tunnearvoakaan ja hän vaikuttaa jonkin verran jäykältä ja itsepäiseltä, lausunnossa kerrotaan.

– [Aueria] on kuvattu luotettavaksi, rauhalliseksi, ahkeraksi ja huolelliseksi. Toisaalta [hän] on ollut jonkin verran syrjäänvetäytyvä ja häneen on ollut vaikeaa saada kontaktia.

Hänen kerrottiin lisäksi olevan jossain määrin perfektionistinen ja omistautunut työlleen, ja hänellä olevan tapa kätkeä rahaa ikään kuin "pahan päivän varalle".

Vaikka paljon kotoaan ja netissä työskennellyttä Aueria kuvaillaan luonteeltaan eristäytyväksi ja itsepäiseksi, oli hän lausunnon mukaan ollut luontevassa kontaktissa lapsiinsa ja läheisiin ystäviinsä.

– Perheen ja parisuhteen merkitys oli tavallista suurempi hänen itsetuntonsa kannalta, .lausunnossa todetaan.

– [Auer] on kaikkialta saatujen tietojen mukaan huolehtinut lapsistaan hyvin ja hän on selvinnyt kotiäidin työn ohella myös oman Internet-yrityksen ylläpidosta.

Tuntee tunteet hyvin voimakkaasti

Myös Auerin tunne-elämää pohdittiin eri näkökulmista. Sitä arvioitiin värittäneen depressiiviset piirteet, joihin Auerilla itsellään ei välttämättä ollut tietoista kosketusta.

– Hän oli syvemmällä tasolla tunteet hyvin voimakkaasti kokeva henkilö, joka ratkaisi ongelmia enemmän tuntuman ja intuition kuin pitkällisen harkinnan kautta. Tunne-elämän asioilla oli sen vuoksi olennainen vaikutus hänen toimintaansa, lausunnossa sanotaan.

– [Auerin] suhtautuminen tunnepitoisiin asioihin on älyllistävää, mikä vaikeutti tunteiden käsittelyä ja niistä vapautumista.

Hänen paineensietokykyään pidettiin kohtuullisen hyvänä, ja lausunnon mukaan hän hallitsi stressiä sen aiheuttavan asian järkeistämisellä tai kieltämisellä.

Auerin minäkuvassa kerrotaan olleen epävarmoja ja herkkiä piirteitä. Hänellä oli myös itsetuntoon liittyviä ongelmia. Hänen kerrottiin jännittävän helposti uusia tilanteita eikä luottaneen täysin itseensä. Sosiaalisella tasolla häntä kuvailtiin hiljaiseksi, varautuvaksi ja vuorovaikutustilanteissa helposti taustalle jättäytyväksi.

– Itsetuntoon liittyvät ongelmat saattoivat kompensoitua itsekeskeisyydellä ja oman toiminnan näkemisellä myönteisessä valossa, lausunnossa kirjoitetaan.

– [Auerin] on vaikea syvemmällä tasolla eläytyä toisten ihmisten tunteisiin ja oli altis toimimaan ihmissuhteissa omien tarpeidensa pohjalta.

Oikeudessa puidaan purettua tuomiota

Auer ja hänen entinen miesystävänsä tuomittiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista vuosien vankeuteen Turun hovioikeudessa vuonna 2013. Auer sai seitsemän ja puoli vuotta ja hänen entinen miesystävänsä kymmenen vuotta vankeutta.

Viime vuonna korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin lasten muuttuneiden kertomusten takia.

Valtakunnansyyttäjä päätti vuoden alussa kuitenkin jatkaa syytteen ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Syyte mukailee Turun hovioikeuden langettavaa tuomiota. Sen mukaan Auer ja mies tekivät lapsille moninaista fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa vuosina 2007–2009. Lisäksi heidän syytetään muun muassa kahlinneen lapsia, kuvanneen näitä alasti sekä viillelleen näitä.

Oikeudenkäynti kestää ensi vuoden puolelle asti.

