Asiantuntija ja tavalliset kansalaiset kertovat, painaako marraskuu jo ja millä keinoilla harmautta vastaan voi taistella.
Vuosi toisensa jälkeen marraskuu on monen suomalaisen mielestä ankea, pimeä, harmaa ja kaiken energian vievä kuukausi.
Yksinkertainen syy tähän on valon puute, joka vaikuttaa jaksamiseen, unen laatuun ja mielialaan.
Lisäenergiaa voi saada muun muassa astumalla ovesta ulos.
– Ulkona on käytännössä aina enemmän valoa kuin sisätiloissa. Myös näin harmaana päivänä täällä voi helposti olla kymmenen kertaa enemmän valoa kuin mitä normaali toimistovalaistus tuottaa, sanoo unen vastuulääkäri Janne Kanervisto Terveystalosta.
"Ei vielä ahdista"
Entä ahdistaako marraskuun harmaus ja marrasväsymys ihmisiä?