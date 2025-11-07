



Marrasväsymys uuvuttaa suomalaisia – "Älytöntähän tämä on" 1:39 Katso video: Marrasväsymys painaa monia suomalaisia, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Julkaistu 7 minuuttia sitten Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Asiantuntija ja tavalliset kansalaiset kertovat, painaako marraskuu jo ja millä keinoilla harmautta vastaan voi taistella. Vuosi toisensa jälkeen marraskuu on monen suomalaisen mielestä ankea, pimeä, harmaa ja kaiken energian vievä kuukausi. Yksinkertainen syy tähän on valon puute, joka vaikuttaa jaksamiseen, unen laatuun ja mielialaan. Lue myös: Markus Mäntykannas etelän lumesta: "Ennuste on harvinaisen raivostuttava" Lisäenergiaa voi saada muun muassa astumalla ovesta ulos. – Ulkona on käytännössä aina enemmän valoa kuin sisätiloissa. Myös näin harmaana päivänä täällä voi helposti olla kymmenen kertaa enemmän valoa kuin mitä normaali toimistovalaistus tuottaa, sanoo unen vastuulääkäri Janne Kanervisto Terveystalosta. "Ei vielä ahdista" Entä ahdistaako marraskuun harmaus ja marrasväsymys ihmisiä?





– Ei. Kun ei ole loskaa, sanoo helsinkiläinen Harri Fält.

– Ei vielä pahasti! Vähän ehkä väsyttää, mutta ei vielä ahdista, Vantaalla asuva Aurora Salonen vastaa.

Helsinkiläinen Ilkka Manninen kärsii marrasväsymyksestä.

– No älytöntähän tämä on. Onneksi nyt on vähän valoisampaa, mutta kyllähän iltapäivisin kun lähtee töistä kotiin, on aika synkkää.

– Tänään on oikeasti aika lämmin! Sinänsä ei siis ahdista, kertoo Nora Lindström.

Vantaalaista Tommi Kolsia marrasharmaus puolestaan hieman ahdistaa.

– Nyt on kyllä kirkasta, mutta yleisesti ehkä vähän joo.

"Joku raja siinäkin"

Terveystalon unen vastuulääkäri Janne Kanervisto kertoo, että parhaat aseet marrasväsymystaisteluun ovat ulkoilma, lisäpiristystä antava kofeiini sekä kirkasvalolamput.

Millä keinoilla kansalaiset pistävät kampoihin marrasväsymykselle?

Aurora Salonen söi ensimmäistä kertaa d-vitamiinia koko viime talven.

– Tänä vuonna olen jatkanut sitä, mutta pakko myöntää, että en huomaa mielialassani suurta eroa.

Tampereella asuva Ruut Koivulehto puolestaan kehottaa antautumaan syksyn tunnelmaan.

– Ehkä kuitenkin halloween ja joulu piristävät. Jotain pientä juhlan aihetta tarvitaan myös.

Nora Lindström sanoo pohjimmiltaan tykkäävänsä syksystä.

– Mutta eilinen sää oli kyllä oikeasti aika huono.

Eli joku raja siinäkin.

– Kyllä. Joku raja siinäkin.

Tommi Kolsian ase marrasväsymystaistoon ei ole se tavallisin.

– Koiran kanssa ulkoilu ja kellarissa pelaaminen tietokoneella. Tovereiden kanssa tulee pelattua paljon. Se on ehkä sellainen syksyn pelastus.

Ilkka Mannisella on perinteisempi keino.

– Lisää kahvia koneeseen.

Sillä pärjätään?

– Kyllä.