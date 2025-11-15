



Kotiinsa jumiutunut Antti ottaa päivän kerrallaan – "Pääsin ovesta ulos sen verran, että kävin tapaamassa isääni" 1:48 Katso video: Komeroitunut Antti on karsinut elämänsä sosiaaliset kontaktit minimiin. Julkaistu 20 minuuttia sitten Valtteri Kykkänen valtteri.kykkanen@mtv.fi Aiemmin it-alalla työskennellyt Antti koki loppuun palamisen ja viettää suurimman osan ajastaan neljän seinän sisällä. Verkkokeskustelut muiden sosiaalisesti vetäytyneiden kanssa ovat hänelle henkireikä. MTV Uutiset haastatteli nelikymppistä Anttia edellisen kerran yli vuosi sitten osana Asia ytimessä.doc -dokumenttia. Sosiaalisesti vetäytyneistä eli komeroituneista ihmisistä kertovassa dokumentissa Antti puhui muun muassa pakonomaisesta täydellisyyden tavoittelusta sekä ihmiskontaktien välttelystä. Aiheen arkaluonteisuuden vuoksi hän esiintyy tässä jutussa pelkällä etunimellään. Lue myös: Antti, 39, on vetäytynyt kotiinsa ja välttelee ihmisten kohtaamista: "Mietin sitä päivätolkulla" Kyläily isän luona saavutus Antti kertoo elävänsä tällä hetkellä päivä kerrallaan ja että haasteita riittää edelleen. Hyvien päivien vastapainona ovat myös huonompia hetkiä. Hyviksi päiviksi hän laskee ne, jolloin hän saa jotain järkevää tehdyksi. – Se voi olla jotain pientäkin. Olen hyvin tarkka asioista ja pitää saada hyvä lopputulos, niin opettelen sitä, ettei kaiken tarvitse olla aina täydellistä. – Pääsin myös äskettäin ovesta ulos sen verran, että kävin tapaamassa isääni. Ihmisten ilmoilla oleminen toki väsytti sen jälkeen kaksi päivää, mutta huomasin isän arvostaneen kylässä käyntiä. Kyllä se tuntui aikamoiselta saavutukselta, vaikka se mietitytti useita päiviä etukäteen, Antti kertoo.





Asian ytimessä.doc: Komeroituneet (MTV Katsomo)

Masennus kuin mukana roikkuva mörkö

Pakolliset menot ovat Antin mukaan madaltaneet kynnystä poistua kodin ulkopuolelle. Hän ei enää samalla tavalla mieti etukäteen esimerkiksi roskien viemisen tai postien hakemisen kaltaisia rutiineja, vaikka nekin edelleen jännittävät toisinaan. Asunnostaan hän poistuu parisen kertaa viikossa.

– Se on aikamoinen kontrasti siihen nähden, että ihmiset poistuvat keskimäärin useita kertoja kotoaan päivän aikana.

Antilla on todettu masennus, jota hän itse kuvailee "mukana roikkuvaksi möröksi". Terapialla ja lääkityksellä synkimmät ajatukset ovat kuitenkin pysyneet loitolla. Huonoina päivinä aika kuluu silti sängyn pohjalla.

– Sen kuitenkin tiedostaa, että jos mulla ei ole mitään tekemistä, niin silloin en oikeasti tee yhtään mitään. Makaan vain masennuksen kourissa sängyssä, vaikka en siitä ajatuksesta yhtään pidäkään.

Edellisessä haastattelussa Antti kertoi täydellisyyden tavoittelustaan ja äärimmäisen kovasta vaatimustasosta itseään kohtaan. Vaikka kaiken ei tarvitsekaan olla täydellistä, on Antti oppinut myös hyväksymään itsessään tämän yksityiskohdista tarkan puolen.

– Minä olen tällainen ja muut hyväksyvät minut tällaisena, joten voin itsekin hyväksyä itseni tällaisena. En odota muilta sen kummempia suorituksia, vaan kohdistan sen kaiken "rääkkäämisen" itseeni.

Yhteisöstä tukea komeroituneelle

Setlementti Tampereen vetämästä Verkkoon kadonneet -hankkeesta on ollut Antin mukaan apua hänelle. Sosiaalisesti vetäytyneitä ihmisiä on saatu vuoden aikana mukaan toimintaan, ja keskustelualustalla ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan.

Antin mukaan on ollut hienoa huomata, että hän ei ole vaikeuksiensa ja ajatustensa kanssa yksin. Alustan keskusteluja hän kuvailee korkeatasoisiksi.

– Siellä on myös tapahtumia hyvin usein ja se tuo tietyn rutiinin. Kun se homma pyörii, niin tavallaan koko maailma pyörii. Siellä saa muistutuksen siitä, ettei ole yksin ja että meitä on aika paljon.

Komeroituneiden yhteisö on tavannut myös kasvotusten pienellä porukalla. Suurempaa kokoontumista suunnitellaan vielä loppuvuodeksi ja sinne haluaisi päästä myös Antti.

– Teen parhaani, että pääsen paikan päälle. Voi olla aika iso kynnys uusien ihmisten kanssa varsinkin, kun on sellainen tietty luottamuspula ihmisten kanssa. Se luottamus on tässä yhteisössä kuitenkin muodostunut ja pysynyt yllä, niin luulen, että mä saatan jopa kyetä menemään tapaamiseen, Antti pohtii.