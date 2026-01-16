Taiteilija Katariina Souri joutui muuttamaan puolueen nimen heti alkumetreillä.

Katariina Souri on perustamassa puoluetta kahden taiteilijakollegansa kanssa. Nimeä ollaan rekisteröimässä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Seuraavaksi on tarkoitus kerätä 5 000 kannattajakorttia, jotta puolue pääsee puoluerekisteriin.

Puolue oli nimetty jo Graniittipuolueeksi, mutta kun puolueen nimi oli julkaistu Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla, kiirehti joku nappaamaan verkkotunnuksen samalla nimellä.

– Emme tienneet, että se on julkinen tieto. Se vuoti mediaan. Emme olleet miettineet kaikkia asioita loppuun, eikä ollut verkkotunnuksia hankittuna. Domainit vietiin saman tien, Souri kertoo.

Uusi nimi ei lopulta paljon eroa aiotusta.

– Nimeksi tulee Suomen Graniittipuolue. Mietin sitä alusta asti, mutta se kuulosti niin oikeistolaiselta. Tässä ei kuitenkaan olla oikeistolaisia, ei vasemmistolaisia, ei liberaaleja, ei konservatiivejä.

– Emme ole ollenkaan perusnelikentässä, vaan kaikkien näiden ulkopuolella, Souri sanoo.

Souri kertoo puolueen tulevan ajamaan ennen kaikkea yhteisöllisyyttä. Puoluetta ovat perustamassa Sourin lisäksi taiteilijat Maiju Palin ja Metsälintu Pahkin.

Puolueen tavoitteena on olla mukana vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

Souri on pyrkinyt politiikkaan aiemmin. Hän oli vihreiden ehdokkaana eduskuntavaaleissa vuonna 2019 ja sai yli 2 000 ääntä.