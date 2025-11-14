Taiteilija lähtee mukaan politiikkaan.

Taiteilija Katariina Souri on perustamassa uutta puoluetta kahden muun naisen kanssa. Uusi puolue on nimeltään Graniittipuolue ry.

Souri kertoo Facebook-päivityksessään, ettei hänen tarkoituksensa ollut kertoa asiasta vielä.

– Tarkoitukseni ei ollut julkistaa tätä asiaa vielä, mutta koska Demokraatti-lehdestä toimittaja otti tänään yhteyttä, on ehkä syytä kertoa uutinen vireillä olevasta pitkän linjan projektista.

Puolueen hakemus on tällä hetkellä vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Sourin mukaan asian kanssa oli tarkoitus tulla julkisuuteen vasta, kun puolueohjelma on hiottu kuntoon ja se on mennyt läpi oikeusministeriössä.

– Siinä kohden on edessä kannatusilmoitusten kerääminen ja toivottavasti pääsy puoluereksisteriin. Kannattajakortteja vaaditaan 5 000 kappaletta.

Sourin lisäksi puoluetta ovat perustamassa Maiju Palin ja Metsälintu Pahkin.