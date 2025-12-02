



Kärpät kyntää! Nyt tulee suoraa tekstiä seuran sisältä MTV / AOP / Liiga Julkaistu 02.12.2025 13:48 Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Suurin kurssinkääntöodotuksin kuluvaan SM-liigakauteen lähtenyt Oulun Kärpät ei ole saanut koneitaan käyntiin runkosarjan ensimmäisen puolikkaan aikana. Seuran urheilujohtaja Kimmo Kapanen vastasi MTV Urheilun joukkuetta, valmennusta ja alkukautta koskeviin kysymyksiin. Kapasen mukaan tähtipelaaja Ben Tardifille ei etsitä erityistä korvaajaa. Kärpät on 27 pelaamansa ottelun jälkeen vasta sijalla 13. Pistekeskiarvolla mitattuna sija on vielä pykälää huonompi. Vain HIFK ja Sport ovat keränneet vähemmän pisteitä ottelua kohden. Oululaisseura operoi SM-liigan kolmanneksi suurimmalla pelaajabudjetilla, ja joukkueeseen tehtiin kovia panostuksia heikon viime kauden jälkeen. Kärpät jäi katastrofaalisesti pudotuspelien ulkopuolelle. Tulos on kuitenkin kiertänyt myös tänä syksynä. MTV Urheilu tavoitti urheilujohtaja Kimmo Kapasen, joka myöntää suoraan, että ailahtelevuus ja pelien "menettäminen" on nostanut kierroksia urheilujohtajan puserossa. Kapanen korostaa haastattelussa pelaajien vastuuta. Urheilujohtaja Kimmo Kapanen, runkosarjan puoliväli lähestyy, mutta Kärppien tulos on ollut selkeästi vajaa. Mitkä ovat olleet joukkueen pelin ydinongelmia alkukaudella? – Pelin sisällä on äärimmäisen epätasaista suorittamista. Pystymme yhdellä erällä tuhoamaan sen hyvän, mitä on ollut. Todella ailahtelevaa, se on iso haaste ollut. Sitä on pyritty pienin askelin parantamaan. Maajoukkuetauolta on saatu sitä oikeaan suuntaan. Kyllähän tuo edellinen Kouvola-peli sen näytti, että on siinä vielä tekemistä.





Mistä epätasaisuus mielestäsi kumpuaa? Onko kyse jonkinlaisesta pelitavan sisäänajosta tai kurittomuudesta?

– Ei se varsinaisesta kurittomuudesta johdu. Yksilön vastuu tulee pelaajillekin jossain kohtaa. Kyllä heidän täytyy tällä tasolla pyrkiä ja pystyä suorittamaan tasaisemmin. Pelitapaakin voidaan miettiä, mutta yksilö tekee valinnan kentällä.

– Kyllähän valmentajakopissa tehdään hommia tämän eteen. Ylivoima on ollut ok-tasolla, aihiot on olemassa. Se tuottaa tilanteita, jotka muuttuvat ennemmin tai myöhemmin maaleiksi. Päästettyjen maalien määrät on saatava alas, se on selvää.

Joukkueen kokoonpano kestää vertailun aivan Liigan kärjen kanssa. Minkälainen pettymys se on, ettette ole pystyneet parempaan tulokseen?

– Onhan se pettymys. Miten sen nyt voisi nätisti sanoa, heittämättä ketään tai mitään bussinkaan alle, kun se ei tässä ole tarkoitus. Häviäminenhän nyt vituttaa niin paljon kuin vain pystyy. Tuo tapa, millä olemme pelejä antaneet pois. Kyllä siinä kohtuulliset kierrokset on itselläkin ollut pelien aikana ja jälkeen.

– Tiedettiinkin, ettei tämä sormia napsauttamalla muutu. Viime vuosi oli vaikea. Se ei ole vielä lähtenyt vain rullaamaan. Meillä on uusi valmentaja, uusia pelaajia ja uusia juttuja. Ne eivät ole vielä juurtuneet pelisuorituksiin. Kovasti töitä tehdään, mutta iso laiva ei yleensä hetkessä käänny. Pitää olla kärsivällinen ja tehdä töitä, että käänne tapahtuu. SIeltä se palkinto sitten tulee.

Hyppäsit tehtävään nopealla aikataululla. Oletko kokenut oman sisääntulosi haastavana, kun Kärpät on sikäli murrosvaiheessa, että joukkueessa on esimerkiksi vielä edeltäjäsi tekemiä sopimuksia?

– Aika harvoin tilanne on se, että pääsee heti vaikuttamaan, jos uutena tulee. En voi sitä millään tavalla käyttää tekosyynä, että Kärpät ei pärjää. Meidän pitää kehittää pelaajia, jotka meillä on, ja saada heistä paras ulos.

Minkälaista kommunikaatiota ja sparria urheilujohdon ja päävalmentaja Petri Karjalaisen välillä käydään? Miten arvioisit Karjalaisen suoriutumista?

– "Petellä" ei ole ollut hirveästi... hän valmentajana tuli joukkueeseen, mihin ei ole päässyt vaikuttamaan. Hänellä on ollut tietyllä tavalla se isompi haaste. Myös löytää muiden valmentajien kanssa se yhteinen juttu ja kemia. Pitkiä päiviä he tuolla valmentajakopissa tekevät. En rupea sen enempää arvioimaan, että miten... kyllähän sen nyt sarjataulukosta näkee, että emme ole hyvin pelanneet. Tuskin se valmentajakaan sanoo, että tässä olisi helvetin hyvin mennyt. Tiedostamme, että on pystyttävä parempaan.

– Marraskuun tauon jälkeen on ollut kohtuullinen pistetahti, ja se on vähintä, mitä haluamme ottaa. Sillä me nousemme pudotuspelijoukkueeksi ja olemme keväällä uhka, jota ei haluta kohdata. Se vaatii hemmetin paljon kärsivällisyyttä, ja jos halutaan hyvä pohja rakentaa, niin se on tämän tuskan kautta tehtäväkin. Oikotietä onneen ei ole. "Peten" kanssa jutellaan useasti päivässä, mietitään nykytilannetta ja tulevaa, että miten mennään kohti sitä.

Onko heikko suorittaminen jollain tavalla horjuttanut uskoa päävalmentajaan?

– Ei millään muotoa. Meillä on selkeä yhteinen visio, että mitä Kärpät on tulevaisuudessa. Tarvitsemme aikaa rakentaa se.

Apuvalmentajat Jussi Silander ja Toni Sihvonen jatkavat edellisestä valmennusjohdosta. Onko heillä täysi luotto? SM-liigassa nähtiin hiljattain hieman toisenlainen ratkaisu, kun Lahdessa laitettiin apuvalmentajia vaihtoon. Onko tämä sellainen vaihtoehto, mitä olette pohtineet, että jotain reagointia valmennustiimiin tehtäisiin?

– En lähde tuollaiseen spekulointiin yhtään. Jokainen organisaatio tekee omat ratkaisunsa. Totta kai me tutkimme ja mietimme, että millä tavalla olemme parempia, mutta en lähde mitään spekuloimaan, että mitä Pelicans on tehnyt. Se on heidän asiansa. Koko ajan mietitään per rooli ja ruutu, että missä pitää olla parempia, nyt ja tulevassa.

Oletteko siis harkinneet jonkinlaisia muutoksia valmennusjohtoon?

– En rupea spekuloimaan.

Hyökkääjä Ben Tardif lähti SHL:n Luulajaan kesken kauden. Onko hänelle tulossa yksi-yhteen korvaajaa, siis samaan rooliin tai vastaavaa pelaajaa?

– Tuskin. Meillä on muutamia loukkaantuneita pelaajia, kun heidät saadaan kentälle, niin en usko, että ainakaan hänen tyylistään pelaajaa välttämättä ollaan kyllä hommaamassa. Ehkä jotain muuta sitten. Meidän pitää saada neljä kenttää rullaamaan ja pelaamaan tasaisia minuutteja. Se on se lähtökohta. Kärkeen löytyy pelaajia, eikä maalimäärät ole heikentyneet, kun hän (Tardif) lähti. Pystymme tuottamaan hyökkäyspeliä. Nyt pitää saada puolustaminen paremmaksi viisikkotasolla. Siihen sopivia palikoita etsitään ja katsotaan.

Mille pelipaikoille etsitte pelaajia?

– En lähde sanomaan, että mitä ollaan hakemassa. Yleisesti katsotaan, että mitä tarvitaan. Meillä on Kasper Soini palaamassa pitkän tauon jälkeen. Hän tuo varmasti hyvää lisää ja vaihtoehtoja puolustamiseen. Sitä hänen liikettään tarvitaan niin puolustamiseen kuin hyökkäysten avaamiseen. Sekin on huomioitava, että miten hänen sisääntulonsa tapahtuu.

Onko nykyisessä rosterissa nyt vielä tulossa mahdollista liikennettä ulospäin? Joukkueessa ei ole enää pelaajia, jotka haluaisivat itse liikahtaa?

– Ei tuolla ainakaan kukaan ole sanonut, että haluaisi. Silloin kysyttiin, että jos on, niin nyt kannattaa samaan oveen sitten lähteä, ketkä tuntevat niin. Kiekossa tapahtuu, ja jokainen pelaaja ajattelee omaa uraansa ja tilannettaan. En rupea edelleenkään spekuloimaan, että tässä ollaan laittamassa ulos ketään, se ei ole se juttu. Tarvitsemme pelaajia, tässä on paljon pelejä. Seuran ajatuksissa ei ole ketään päästää pois.

– Haluamme pitää kilpailun. Pelaajat oppivat kilpailemaan pelipaikasta ja peliajasta, mikään ei tule ilmaiseksi. Siinä on iso kulttuurinmuutos jo itsessään, mikä meidän pitää pystyä saamaan. Jokainen pelaaja, joka tulee junioriputkesta läpi, niin tietää, mikä siellä niin sanotun pyramidin huipulla odottaa. Pitää jaksaa grindata, että saa pelipaikan. Ei anneta vapaakortteja.

Mikä on viestisi Kärppien kannattajien suuntaan?

– He ovat tukeneet ja pitäneet ääntä hallissa. Meidän tehtävämme on parantaa ja palkita heidän läsnäolonsa. Meidän pitää voittaa se heidän tukensa nyt ja tulevaisuudessa. Tuskaa se on ollut tarjolla tänäkin vuonna, mutta täältä tullaan vahvempana varmasti takaisin.

Kärppien kausi jatkuu perjantaina, kun se isännöi Oulussa peräpään kamppailussa HIFK:ta.