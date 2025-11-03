Lahden Pelicans on antanut lähtöpassit SM-liigajoukkueen apuvalmentajille Tony Virralle, Jussi Taipaleelle ja Tom Koivistolle. Päävalmentaja Sami Kapanen jatkaa edelleen tehtävässään.

Uusina niminä valmennusryhmään liittyvät Teemu Leppänen ja Ville-Matti Koponen. He ovat olleet mukana Pelicansin U20-joukkueen valmennusryhmässä kaudesta 2024–2025 alkaen, Leppänen päävalmentajana ja Koponen apuvalmentajana.

Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen kiitti poistuvaa kolmikkoa tiedotteessa.

– Tony, Jussi ja Tom tekivät erittäin arvokasta työtä Pelicansin organisaatiossa haastavassa tilanteessa. He olivat mukana pitämässä joukkuetta kasassa ja johdattamassa sen sarjapaikan säilyttämiseen, Laukkanen totesi.

Laukkanen vakuutti luottoa Kapaseen MTV Urheilun haastattelussa viime viikon torstaina (video alla). Pelicans on sarjassa 14. sijalla kerättyään 18 ottelussa 21 pistettä. Viime viikonloppuna se kasasi neljä pistettä kahdesta HPK-pelistä.