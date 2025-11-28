Helsingin IFK osoittaa nousuvirettä jääkiekon SM-liigassa.
HIFK päihitti perjantain liigakierroksella Turun Palloseuran 3–2-lukemin.
Kultakypärä Daniel Mäkiaho oli vireessä ja viimeisteli helsinkiläisisännille ensimmäiset kaksi maalia. Avaushäkkinsä hän ujutti ylivoimalla maalin kulmalla pyörähtämällä.
Helsinkiläisille osui myös Sean Josling. TPS onnistui maalinteossa kahdesti ilman maalivahtia, kun ensin osui Veli-Matti Savinainen ja sitten Tarmo Reunanen, mutta turkulaisille tuli kuitenkin kolmas perättäinen tappio.
Voitto on HIFK:lle toinen peräkkäinen. Helsinkiläisseura nousi pois SM-liigan jumbosijalta Vaasan Sportin edelle.
HIFK on kaksi pistettä vaasalaisten yläpuolella. HIFK on tosin myös pelannut kolme matsia enemmän.
Kärpät menetti neljän maalin johdon
Kärpät on sen sijaan sulanut totaalisesti KooKoon vieraana Kouvolassa.
Oululaisnippu meni kolmannen erän alussa jo 4–0-johtoon, kun Aku Räty viimeisteli ottelun toisen maalinsa.