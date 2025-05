Game of Thrones -tähti bongattu Turussa – kuvaa suosittua sarjaa

Näyttelijä Nikolaj Coster-Waldau kuvaa parhaillaan suosittua sarjaa Suomessa. Suomalainen ruokatoimittaja bongasi näyttelijän paikallisliikenteen vesibussista.

Game of Thrones -sarjasta tuttu Nikolaj Coster-Waldau on parhaillaan Suomessa kuvaamassa suosittua sarjaansa An Optimist’s Guide to the Planet Bloombergille. Sarjassa Nikolaj Coster-Waldau etsii eri puolilta maailmaa ihmisiä, jotka auttavat ajamaan ihmiskuntaa kohti valoisampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Jamie Lannisterin roolista tunnettu mies bongattiin 28. toukokuuta Turun vesibussi. Samalle veneelle osui sattumalta suomalaisia ruokatoimittajia matkalla Pikisaareen ravintolaan. Yksi toimittajista kertoo MTV Uutisille, että Coster-Waldaun mukana oli muutakin kuvausryhmää. He olivat kuvanneet sarjaa keskiviikkona Aurajoen rannassa Turussa.

– Ihmettelimme, että mikä tuo pieni jengi on kuvauskamppeiden kanssa. He puhuivat englantia amerikkalaisella aksentilla. Yksi meistä kysyi, että mitä he kuvaavat ja he kertoivat kyseisen sarjan nimen ja, että kuvaavat Suomessa myös Helsingissä ja sitten lentävät Kööpenhaminaan, toimittaja kertoo.

– Katsoin sitten, että yksi kuvausryhmän henkilöistä oli hirveän tutun näköinen. Googletin ohjelman nimen ja tajusin, että hän on Nikolaj, toimittaja lisää.

Kun ruokatoimittajat poistuivat vesibussista Pikisaaressa, jatkoi kuvausryhmä matkaa vielä eteenpäin.

Nikolaj Coster-Waldau on tanskalainen näyttelijä, tuottaja ja käsikirjoittaja.

Turussa on parhaillaan käynnissä Turun maku -tapahtuma, johon liittyy muun muassa karsinta Suomen edustajaksi kokkien MM-kisoihin (Bocuse d’Or). Tämän vuoksi paikan päällä ovat Suomen päämediat.