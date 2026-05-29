MTV Uutiset pääsi kurkistamaan kulissien taakse ja katsomaan, minkälaisen uudistetun museon suomalaiset ovat saamassa.

Suomen kansallismuseon peruskorjaus ja uudisosan rakennustyöt lähestyvät loppusuoraa. Vuoden päästä uusi museokokonaisuus on jo avoinna yleisölle.

– Nyt kun tämä uudisosa valmistuu ja luovutetaan meille, niin meidän oma työhän sitten kiihtyy, kertoo ylijohtaja Elina Anttila.

Uusista tiloista valtaosa on maan alla, mutta museon pitkään vähällä käytöllä olleeseen puistoon on noussut uudisrakennus, johon tulee ravintola ja terassi. Suunnittelusta vastaavan JKMM-Arkkitehtien mukaan erityisen haastava kohde on ollut rakennuksen maljamainen katto, jonka halkaisija on 43 metriä.

– Se on samankokoinen kuin Rooman Pantheonin sisätila ja se lepää vain kolme metriä leveän kontaktipinnan päällä. Kyseessä on vesitornin rakenne ja täällä ulkokehällä ei ole ollenkaan kantavia rakenteita. Lasiseinä pitää vain itsensä pystyssä, sanoo pääsuunnittelija Samuli Miettinen.

Ravintola on auki myös museon aukioloaikojen ulkopuolella

Uusien tilojen tieltä on louhittu kymmeniä tuhansia tonneja kiveä ja maa-ainesta. Töitä on paiskittu tähän mennessä lähes kolme vuotta.

Palkinto uurastuksesta ja rakennustyömaan haitoista on kuitenkin näyttävä, sillä museon piha-alue on avautumassa yleisölle täysin uudella tavalla.

– Meillähän tulee uusi ravintola tähän, kahvila on tuolla sisätiloissa ja sitten meille tulee uusi museokauppa. Siitä tulee toivon mukaan paikka, johon ihmiset tulevat viettämään vapaa‑aikaansa, Anttila sanoo.

Remontissa on puhkaistu myös ovet Mannerheimintielle ja Töölönkadulle. Näin syntyy uutta julkista tilaa, josta yleisö pääsee nauttimaan jo ensi keväänä.