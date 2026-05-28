Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin.
Asiasta uutistoimisto Reutersille sekä CNN:lle kertoo virkamieslähde.
Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä.
Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja.
Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan strategisesti tärkeän Bandar Abbasin satamakaupungin itäpuolella, lähellä Hormuzinsalmea, kuultiin varhain torstaiaamuna kolme räjähdystä.