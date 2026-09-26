SM-liigassa ilman voittoa rämpivän KooKoon avainpelaajat Veeti Miettinen ja Eetu Randelin ovat jatkotutkimusprosessissa perjantaisten loukkaantumistensa jäljiltä. Urheilujohtaja Antti Tuomenoksa vastaa niukasti päävalmentaja Jouko Myrrän luottoa koskien.

Viime kevään finalisti KooKoo on tarponut alkukauden seitsemän otteluaan häviten ne kaikki. Kriisitila sai jatkoa perjantaina, kun Ilves murjoi kouvolalaiset 6–0.

Ottelusta irtosi urakalla lisähuolta, sillä sekä ehdoton ykkösvahti Eetu Randelin että kärkihyökkääjä Veeti Miettinen loukkaantuivat kesken pelin. Kumpikaan ei ole kokoonpanossa tänään lauantaina, kun KooKoo isännöi Jukureita.

– Tässä vaiheessa poissaolojen pituudesta ei ole tarkkaa lisätietoa. Olemme viisaampia huomenna tai maanantaina. Kaikkihan näkivät, mitä siinä Randelinin tilanteessa kävi.

Ilveksen Ondrej Kos kaatui KooKoo-vahdin päälle, jonka jälkeen kassari joutui jättämään ottelun kesken.

Myös Miettinen loukkaantui ja jätti ottelun kesken. Hän kellotti vain reilut kolme minuuttia peliaikaa.

– Miettisen tilanne on näistä ehkä vähän selkeämpi kohti ensi viikkoa ja tulevaa. Näistä voi sitten johtopäätökset vetää, Tuomenoksa jatkaa.

Kääntyykö laiva?

KooKoon peli on ollut koko alkukauden pahasti sekaisin. Joukkue hakee edelleen avausvoittoaan. Maaliero on 20 osumaa pakkasella, vain HPK on tehnyt vähemmän maaleja kuin KooKoo.

Vahvistusten osalta "silmät ovat auki", mutta ihmeitä ei ulkopuolelta odotella, Tuomenoksa muotoilee.

– Kyllä meillä ensimmäinen juttu on saada peli rullaamaan, tuskin ulkopuolelta apua siihen tulee. Itse pitää ratkoa haasteet valmentajan ja pelaajien johdolla. Seurajohto tukee prosessia. Totta kai katsomme pelaajia, mutta ajankohtakaan ei ole ihan herkullinen, Tuomenoksa sanoo.

Vaikka KooKoo eteni loisto-ottein aina loppuotteluihin saakka viime kaudella, ei se näy merkittävästi lisäpanoksina pelaajabudjetissa. Seura lähti superkauteen koko sarjan toiseksi pienimmän pelaajabudjetin (2,2 milj.) turvin.

– Laatupelaajien kohdalla puhuu myös raha, ja kaikki näkevät, millä budjetilla olemme liikkeellä. Emme me odota mitään messiasta ulkopuolelta. Ensin pitää katsoa peiliin, Tuomenoksa toteaa suorasanaisesti.

Kolmatta kauttaan joukkuetta valmentavan Jouko Myrrän luottamuksen tilasta kysyttäessä Tuomenoksa vastaa näin:

– Emme ole keskustelleet koko asiasta. Miten sen sanoisi, joko luottamusta on tai ei ole, emmekä ole siitä nyt edes keskustelleet.

Eli urheilu- ja seurajohto ei ole kaavaillut valmentajamuutosta?

– Tuohon kysymykseen on ihan turha edes vastata, Tuomenoksa linjaa ja kiittää haastattelusta.

KooKoo hakee kauden avausvoittoaan tulikuuman Jukurit-nipun kustannuksella lauantaina klo 17 alkaen.