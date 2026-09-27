Tomek Valtonen sai potkut.
Jokerit on antanut potkut päävalmentaja Tomek Valtoselle ja apuvalmentaja Waltteri Immoselle. Helsinkiläisseura kertoo valmentajamuutoksista tuoreessa tiedotteessaan.
Apuvalmentajana toiminut Juuso Hahl nousee Jokerien päävalmentajaksi. Janne Grönvall liittyy uutena kasvona valmennustiimiin.
Hahlin ja Grönvallin sopimukset ovat 1+1-vuotisia.
– Juuso Hahl on jo aiemmin urallaan osoittanut pystyvänsä ottamaan päävalmentajana pelaajista irti suurimman mahdollisimman potentiaalin. Sen lisäksi Juuso on myös peliä hyvin ymmärtävä valmentaja, Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki taustoittaa.
– Haluamme kiittää Tomekia ja Wadea kaikesta siitä, mitä he ovat tehneet Jokereiden eteen, Yrjänheikki jatkaa kiittäen.
Hahl on aiemmin toiminut jääkiekon SM-liigassa päävalmentajana Vaasan Sportissa. Grönvall toimi Vaasassa hänen apurinaan. Hahl liittyi Jokerien valmennukseen täksi kaudeksi.
Valtonen oli palannut Jokereihin päävalmentajana viime kaudella ja valmensi seuran tuolloin Mestis-mestaruuteen.
SM-liigaan nostetun Jokerien sesonki on käynnistynyt surkeaksi. Seura on pääsarjassa viimeistä edellisellä 16. sijalla saatuaan kahdeksasta ottelusta vain neljä pistettä.
Valtonen: "Paha paikka"
MTV Urheilu tavoitti Valtosen potku-uutisen jälkeen.
– Minulla on paha paikka, Valtonen sanoi tervehdyksen jälkeen.
Kysymykseen, ehtisikö hän kommentoida, Valtonen vastasi nopeasti.
– En ehdi, hän kommentoi ja päätti puhelun.
Juttua päivitetty Tomek Valtosen sanoilla kello 17.32.