Liesituulettimen suodatin pitää puhdistaa säännöllisesti. Rasvainen ja pölyinen suodatin on tulipaloriski.
Liesituulettimen puhdistus on ällöttävää, mutta samalla myös todella tyydyttävää puuhaa. Varsinkin, kun apuun otetaan keittiön vakiotarvikkeet, eli rätti, ruokasooda, etikka ja kuumaa vettä.
Rasvasta ja pölystä koostuva lika suodattimen pinnalla kirjaimellisesti sihisee pois silmissä.
Katso liesituulettimen suodattimen puhdistusohje yllä olevalta videolta!
