Erikoinen tilanne yllätti oikeussalissa – Johnny Depp ja asianajaja repesivät täysin kun puheeksi otettiin Disney ja miljoona alpakkaa

Torstaina 19. toukokuuta oikeudenkäynnissä nähtiin Disneyn johtohenkilön Tina Newmanin aikaisemmin nauhoitettu todistajanlausunto, jossa tätä kuulusteltiin siitä, voisiko Disney palkata Deppin vielä mahdolliseen kuudenteen Pirates of the Caribbean -elokuvien jatko-osaan. Depp on näytellyt elokuvasaagan aiemmissa osissa merirosvo Jack Sparrow'ta, mikä on yksi näyttelijän kaikkien aikojen suosituimmista rooleista.