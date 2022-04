Hollywoodin riitaisin ex-pari Johnny Depp ja Amber Heard palaavat jälleen oikeuteen

Haasteen keskiössä on Heardin kirjoittama teksti, jossa hän kertoi olevansa seksuaalisen väkivallan uhri. Kirjoitus julkaistiin Washington Post -lehdessä. Deppin mukaan kyseinen teksti tuhosi hänen maineensa sekä uransa, sillä sen perusteella tehtiin vahva oletus siitä, että Heard puhui kokemuksistaan hänen ja Deppin viisi vuotta kestäneen parisuhteen ajalta. Heard ja Depp olivat naimisissa vuosina 2015-2017.

Hieman ennen kyseisen tekstin julkaisua vuonna 2018 Disney ilmoitti, ettei Depp tule enää olemaan osa Pirates of the Caribbean -elokuvien tuotantoa. Sen jälkeen, kun Depp hävisi oikeudenkäynnin brittimedia The Sunia vastaan vuonna 2020 hänet irtisanottiin Ihmeotukset-elokuvien tuotannosta.