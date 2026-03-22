Maastohiihdon norjalainen supertähti voitti ensimmäistä kertaa urallaan kokonaiscupin, sprintticupin ja normaalimatkojen cupin samalla kaudella.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo voitti maastohiihdon miesten maailmancupin kauden viimeisen kilpailun Yhdysvaltojen Lake Placidissa sunnuntai-iltana Suomen aikaa. Norjalaiset ottivat viitoisvoiton 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailussa, kun Kläbon perässä Harald Östberg Amundsen oli toinen, Einar Hedegart kolmas, Mattis Stenshagen neljäs ja Andreas Fjorden Ree viides.

Maailmancupin kokonaisvoitto on 29-vuotiaalle Kläbolle uran kuudes, mutta vasta nyt hänen onnistui voittaa ensimmäistä kertaa samalla kaudella myös normaalimatkojen ja sprintin cupit. Normaalimatkojen cupin hän voitti nyt ensimmäistä kertaa urallaan ja varmisti tittelin vasta päätöskilpailussa 25 pisteellä ennen Amundsenia.

Arsi Ruuskanen oli päätöskilpailun parhaana suomalaisena 21:s. Lauri Vuorinen oli 41:s, Niko Anttola 45:s ja Emil Liekari 49:s. Ville Ahonen vetäytyi kilpailusta aiemmin viikolla vaivanneen sairastelun jälkioireiden takia.

Vuorinen oli maailmancupissa parhaana suomalaisena 22:s ja Ruuskanen 23:s. Normaalimatkojen maailmancupissa Ruuskanen oli peräti kymmenes ja Vuorinen sprintticupin 11:s.