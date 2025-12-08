Erika Vikman ja Erna Husko jakoivat pusukuvan Linnan juhlien jatkoilta.
Somevaikuttaja Erna Husko jakoi Linnan juhlien jatkoilta yhteiskuvia laulaja Erika Vikmanin kanssa. Yhdessä kuvassa kaksikko pussaa toisiaan.
– Rakastan Suomea ja Erika Vikmania, Husko kirjoittaa kuviensa yhteydessä.
Erika Vikman oli yksi Linnan juhlien kuvatuimpia henkilöitä. Vikman oli pukeutunut Anna Sarasojan suunnittelemaan asuun. Sarasoja oli suunnittellut myös Vikmanin yllä viisulavalla nähdyn asun.
Korsetinomainen asu olikin saanut inspiraationsa Vikmanin Euroviisu-asusta. Hänen asusteenaan nähtiin näyttävät timanttikaula- ja rannekoru sekä timanttikorvakorut A.Tillanderilta.
Somevaikuttaja Erna Husko nähtiin puolestaan Linnan juhlien jatkoilla. Hän oli pukeutunut mustaan nahkaiseen asuun. Husko kertoi muutama päivä sitten TikTok-videollaan, että on jälleen sinkku.
