Joensuussa tapahtui kaikkien koiranomistajien hissipainajainen

Henkilö joutui soittamaan hätänumeroon 112, ja pelastuslaitos saapui paikalle noin 10 minuutin kuluttua.

Hissi pysähtyi Kakkisen käsityksen mukaan hätäseis-napin painamisen ansiosta. Henkilö joutui kuitenkin uuden ongelman ääreen, kun kävi ilmi, että hissiin ei saatu kutsuttua apua.

Ihminen sai koiralta pannan kuitenkin irti, ja pahin onnistuttiin välttämään. Kakkinen kiittää koiranulkoiluttajaa neuvokkaasta toiminnasta.

Pelastusryhmän johtaja Tero Kakkinen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että mainittu kiinteä hihna oli ehkä noin viisi metriä pitkä.

Koira ja ihminen olivat kumpikin hississä, mutta koiran talutushihna oli jäänyt hissin oven väliin. Kun hissi lähti nousemaan, alkoi hihna kiristyä vaarallisesti.

Joensuun Niskakadulla tapahtui tänään tämänkaltainen tapaus, kun koiranulkoiluttaja oli mennyt lemmikin kanssa maatasolla olleeseen hissiin.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Pelastuslaitos avasi hissin oven ja avusti rauhallisina apua odottaneet henkilön ja koiran pois hissistä. Vaikka hissikori oli melko pieni, ei korissa ollut pelastuslaitoksen mukaan hätää esimerkiksi ilmansaannista, vaikka tilanne epämukava olikin.