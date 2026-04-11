Jesse Puljujärvi onnistui maalinteossa, kun hänen edustamansa Geneve-Servette taipui Sveitsin liigan välieräottelussa Fribourg-Gotteronille niukasti 3–4.
Puljujärvi vastasi joukkueensa 1–1-tasoituksesta komealla tavalla. Suomalaistähti riisti alivoimalla kiekon Jacob de la Rosen lavasta ja karkasi läpiajoon.
Puljujärvi ei hetkahtanut Fribourg-vahti Reto Berran rohkeasta torjuntayrityksestä, vaan kiepautti kiekon rystyltä verkkoon saaden kotiyleisön huutamaan riemusta.
Fribourg vei ottelussa kuitenkin pidemmän korren maalein 4–3. Fribourgin Henrik Borgström ja Juuso Arola saivat ottelussa syöttöpisteet mieheen.
Fribourg-Gotteron siirtyi välieräsarjassa nyt jo 3–1-johtoon. Sarja on katkolla sunnuntaina Fribourgissa.