Tänään saadaan esimakua huomisista sateista.
Tänään nähdään Suomen eteläisemmissä osissa sadekuuroja ja pohjoisempana Suomessa paikoin lunta ja räntää.
Huomenna kastutaankin jo kunnolla, sillä sääkartan valtaa sadealue.
– Lännestä on lähestymässä oikein kunnon matalapaine, sanoo MTV:n meteorologi Mette Mannonen.
Tuulet alkavat voimistua Länsi-Suomessa jo tänään illalla matalapaineen lähestyessä. Yön ja aamun aikana matalapaineen keskus kulkee Suomen yli itää kohti.
– Tuulet voimistuvat, ja sateita tulee kaikissa olomuodoissa. Maanantaina päivällä sataa pääasiassa vettä, Lapissa tulee räntää. sanoo Mannonen.
Tiistaina onkin sitten rauhallisempi päivä sateiden puolesta.