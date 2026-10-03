Kouvolan KooKoon karmiva tappioputki sai jatkoa lauantaina, kun se hävisi Pelicansille maalein 3–6.
Kotijoukkue KooKoo aloitti sähäkästi, kun Ossi-Petteri Jaakola vei isännät johtoon reilun viiden minuutin pelin jälkeen.
Pelicans käänsi ottelun itselleen vielä saman erän aikana. Gabriel Fortier, Oleksii Myklukha ja Anton Kettunen veivät lahtelaiset 3–1-johtoon.
Toisessa erässä Jaakola onnistui toistamiseen ja toi KooKoon maalinpäähän.
Päätöserässä Pelicans naulasi kuitenkin lopullisen ratkaisun, kun Aidan Dudas onnistui kahdesti.
Tappio oli KooKoolle jo kymmenes perättäinen. Joukkue on kerännyt tällä kaudella vain yhden sarjapisteen.
Myös sarjan Jokereiden haasteet jatkuivat. Jokerit taipui Lappeenrannassa SaiPalle maalein 2–3. Joukkue on voittanut kauden 11 ottelustaan vain kaksi.
SaiPa nousi voittonsa myötä JYPin ohi kolmanneksi.
Lauantain SM-liigakierroksen lopputulokset:
HPK–Kärpät 2–1 ja.
Ilves–Kiekko-Espoo 6–4
Jukurit–KalPa 2–1 ja.
KooKoo–Pelicans 3–6
Lukko–Ässät 2–5
SaiPa–Jokerit 3–2
Sport–HIFK 2–3
TPS–JYP 4–1