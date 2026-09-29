Pahasti loukkaantuneet hyökkääjä Santeri Huovila ja puolustaja Roni Jokinen ovat koko loppukauden sivussa, tiedottaa JYP.
Molemmat pelaajat loukkaantuivat perjantaina HIFK:ta vastaan pelatussa vierasottelussa.
JYPin mukaan kummankin pelaajan vammat vaativat leikkaushoitoa ja molemmat ovat sivussa loppukauden ajan.
Huovila on JYPin alkukauden pisteykkönen tehtyään 6 ottelussa 1+7=8 pistettä. Hän pitkään poissa JYPin kokoonpanosta myös viime kaudella saatuaan marraskuussa leikkaushoitoa vaatineen ylävartalovamman. Huovila oli tuolloin sivussa liki kolme kuukautta.