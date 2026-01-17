Mercosur-sopimuksen allekirjoitus järjestetään Paraguayssa.

Euroopan ja Etelä-Amerikan suuri kauppasopimus on määrä allekirjoittaa tänään Paraguayssa. Niin kutsuttu Mercosur-sopimus EU:n ja eteläisen Amerikan välillä synnyttää maailman suurimman vapaakauppa-alueen.

Kauppasopimus EU:n ja Mercosurin välillä yhdistäisi yli 700 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, ja se voisi tulla voimaan tämän vuoden loppupuolella.

Viimeinen sinetti pitkään tekeillä olleelle sopimukselle tarvitaan Euroopan parlamentilta, jonka pitäisi äänestää asiasta tammi-helmikuun vaihteessa.

Sopimus on aiheuttanut vastustusta eräiden EU-maiden piirissä, ja esimerkiksi sopimukseen aiemmin torjuvasti suhtautunut Italia kääntyi sen kannalle vasta loppiaisen aikaan.

EU:n ja Mercosur-maiden välisen sopimuksen solmiminen lykkääntyi joulukuussa Italian ja Ranskan vastustuksen vuoksi.

Maat ovat olleet huolissaan sopimuksen vaikutuksista Euroopan maatalouteen ja halvemman tuonnin lisääntymiseen erityisesti Brasiliasta. Saksa, Espanja sekä Suomi ja muut Pohjoismaat ovat tukeneet sopimusta.

Mercosur-jäseniä ovat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay. Vuonna 1991 perustettu Mercosur muodostaa Etelän yhteismarkkinat eli ­Etelä-Amerikan kauppaliittymän.

Vuonna 2024 EU:n ja Mercosurin välisen kaupan arvo oli yli 100 miljardia euroa. Yli 80 prosenttia kaupasta käytiin EU:n ja Brasilian välillä.