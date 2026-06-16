Sveitsin Audrey Werro juoksi jälleen hirmuajan 800 metrillä. Hän oli ylivoimainen ykkönen Tshekin Ostravassa, jossa Hollannin supertähti Femke Broeders-Bol juoksi toiseksi ensimmäisellä ulkoratojen 800 metrillään.
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Werro juoksi aikaan 1.54,45 ja oli yli 2,5 sekuntia nopeampi kuin Broeders-Bol. Werro rikkoi kisaennätyksen, mutta jäi omasta ennätyksestään puolisen sekuntia. Hän oli juossut Tukholmassa kesäkuun alussa kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi.
Edellä ovat vain Tshekin Jarmila Kratochvilova ja Neuvostoliiton Nadezhda Olizarenko, joiden parhaat noteeraukset ovat 1980-luvulta.
Hollannin Broeders-Bolille aika 1.57,13 oli hänen oma ennätyksensä ja se on tämän kauden maailmantilastossa neljänneksi paras suoritus. Kisassa kolmas oli Italian Eloisa Coiro. Hän jäi Werrosta yli neljä sekuntia.
Katso juoksu pääkuvan videolta.