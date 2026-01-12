Suomen miesten jääpallomaajoukkue avasi MM-kotiturnauksensa Porissa vakuuttavalla esityksellä kaatamalla Yhdysvallat 14–1.

Kisojen avauspäivä sujui suursuosikkien tahdissa, eikä Suomikaan joutunut amerikkalaisvierailijoita vastaan lujille. Suomi johti maanantain iltaottelua avauspuoliskon jälkeen 7–1.



Suomen tehopelaajana avausottelussa hääri Tuukka Ässämäki, joka tehtaili kolme maalia ja antoi maalisyötön. Jaakko Hyvönen ja Ville Hämäläinen ylsivät kahteen maaliin, Emil Fedorov ja Tero Liimatainen keräsivät tehot 1+2.



Päivän aiemmissa otteluissa Norja murjoi Hollannin 21–0 ja mestarisuosikki Ruotsi koulutti Unkaria maalein 34–0.



Miesten alkusarjassa joukkueet kohtaavat toisensa kertaalleen. Suomi kohtaa tiistaina Unkarin. Neljä parasta etenee MM-välieriin.



Naisten MM-turnaus alkaa Porin tekojääradalla keskiviikkona. Mukana ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Yhdysvallat.