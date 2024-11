SM-liigapuolustaja Aleksi Laakso, 34, keksi yritysidean, jota hämmästellään Helsingin trendialueella – tästä on kyse

Kello kolmelta iltapäivällä matka on taittunut toiselle puolelle pääkaupunkiseutua. Laakso on nyt Helsingin trendialueella Kalliossa, missä hän pakkailee tallikompleksin sisällä asiakkaalle lähtevää laatikkoa.

– Monesti kun on puuhastelemassa tässä tallilla, kuulee, kun joku kävelee ohi ja sanoo, että ”hei, mää oon nähnyt tämän jossain” tai että ”hei, olen kuullut tästä sieltä ja täältä”. Tuo on aina hieno huomata, Laakso sanoo pakkausoperaation keskellä MTV Urheilulle.

– Lähtölaukaus tähän tuli siivouspäivästä, kun pidimme tässä talleilla kotikirpputoria, missä myimme meiltä sisustuksesta ylijääneitä tavaroita eteenpäin. Ihmiset tulivat tänne ja rupesivat ihmettelemään, että mikä tämmöinen vintageliike on, mikä tähän on ilmestynyt. Siitä saimme idean, että tätähän voisi ihan tosissaan yrittää. Teimme oikean valinnan.

Vintagetallin ideana on myydä vanhoja urheilutuotteita ja vintagetavaroita sekä koteihin että yritystiloihin. Myyntiä tehdään sekä verkkokaupan että pop up -tapahtumien kautta.

Jotain muuta jääkiekon oheen

Talleilla vieraillessa on helppo havahtua siihen, miten paljon uteliaisuutta paikka herättää. Kun tallin oven jättää edes hieman raolleen, yksi jos toinenkin on halukas kurkistamaan sisälle.

– Ehkä tässä on myös sitä, että kun tulee vuosia lisää, niin jossain vaiheessa pitää ruveta miettimään muita juttuja. Tämä on ehkä itsellä vähän sellainen tapa, millä etsin sitä, mitä voisin tehdä tulevaisuudessa. Löysin tällaisen intohimon ja katsotaan, että mihin tämä vie, Laakso miettii.

Moni entinen jääkiekkoilija on puhunut julkisuudessa siitä, miten uran loppuminen on tuonut eteen armottoman tyhjiön, kun kalenteri ei ole enää automaattisesti täyttynyt menoista. Laakso myöntää, että uran jälkeisistä asioista puhutaan avoimesti muun muassa SM-liigaseura Kiekko-Espoon pukukopissa.

– Kiekkoilijoissa on paljon lahjakuutta, mikä ilmenee muunkin kuin pelkän urheilun saralla. On hienoa, että tuolta on ruvennut tulemaan tarinoita, missä omaa aikaa on käytetty muunkin kuin pelkän jääkiekon pelaamisen suhteen. Nykypäivänä tuota suvaitaan ehkä vähän paremmin. Ennen se oli sitä, että kun pelaa, niin silloin ei tehdä mitään muuta. Nykyään jopa seuran puolelta kannustetaan muuhun. Puhuimme esimerkiksi Kiekko-Espoon urheilupomon Kim Hirschovitsin kanssa tästä Vintagetalli-ideasta. Hänkin oli tästä todella innostunut. Hän jakoi paljon ideoita, että miten voisimme hyödyntää tätä myös Kiekko-Espoon suhteen, Laakso selostaa.