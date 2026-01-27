Jasper Pääkkösen ravintola on haastavassa tilanteessa.

Kesällä 2025 avattu ravintola Tar Helsingin Tervasaaressa on joutunut sulkemaan ovensa toistaiseksi. Ravintola tiedotti asiasta tiistaina Instagram-tilillään.

Yksi Tar-ravintolan yrittäjistä on Jasper Pääkkönen, joka tunnetaan myös lukuisista elokuva- ja televisiorooleistaan. Pääkkönen kertoi uudesta ravintolaprojektistaan keväällä 2025 Huomenta Suomen haastattelussa.

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Ravintolan somessa kerrotaan sulkeutumisen johtuvan Helsingin kaupungin jäätyneestä vesiputkesta, minkä vuoksi ravintola on ollut ilman vettä jo kaksi viikkoa. Korjausaikataulua ei ole tiedossa.

"Tulee aiheuttamaan valtavan isot tappiot"

Ravintolassa on yritetty erilaisia vaihtoehtoisia menetelmiä veden tuomiseksi paikalle, mutta ratkaisu ei ole kestävä, eikä taloudellisesti mahdollinen.

– Tämä on jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan valtavan isot tappiot, ja on tragedia myös henkilökunnan osalta, sillä ihmiset jouduttiin lomauttamaan ja kaikki heidän tekemänsä ruokavalmistelut heittämään pois.

Ravintola ei ole saanut Helsingin kaupungilta vielä vastausta jatkosta.

Tar-ravintola avautui Helsingin Tervasaaressa kesäkuussa 2025. Ravintolapuolesta vastaavat Jasper Pääkkösen yhtiökumppanit, virolaiset Martti Siiman ja Tõnis Siigur. Heidät tunnetaan muun muassa virolaisen Michelin-ravintola Noan ravintoloitsijoina.