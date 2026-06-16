Iran ja Uusi-Seelanti pelasivat G-lohkon avauskierroksella 2–2-tasapelin varhain Suomen aikaa tiistaiaamuna Los Angelesissa. Viime kuukaudet Yhdysvaltojen ja Israelin kanssa sodassa olleen Iranin avausottelun ympärille odotettiin levottomuuksia, mutta pahimmilta vältyttiin.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Mediatiedot kertovat satojen mielenosoittajien osoittaneen stadionin ulkopuolella Iranin nykyhallintoa vastaan. Iskulauseissa vaadittiin Iranin islamistisen hallinnon kaatamista ja pidettiin jalkapallomaajoukkuetta tämän propagandan välineenä.

Stadionin ulkopuolella nähtiin niin Iranin nykyhallintoa vastustavia kuin sitä tukeviakin mielenosoittajia.2026 Getty Images

Stadionin sisäpuolella tunnelmaa kuvailtiin rauhallisemmaksi. Uuden-Seelannin molemmat maalit iski peliminuuteilla 7 ja 54 skotlantilaista Motherwellia edustava Elijah Henry Just.

Iran oli kahdesti takaa-ajoasemassa ja tasoituksista vastasivat puolen tunnin jälkeen Ramin Rezaeian ja Mohammad Mohebi minuutilla 64.

Belgian ja Egyptin tasapelin myötä kaikilla G-lohkon joukkueilla on avauskierroksen jälkeen koossa yksi piste.

Iran kohtaa seuraavaksi sunnuntaina Belgian, Uusi-Seelanti puolestaan maanantaina Egyptin.