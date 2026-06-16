Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Saudi-Arabia ja Uruguay pelasivat 1–1-tasapelin varhain tiistaina.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Saudi-Arabian Abdulelah Al Amri teki Yhdysvaltain Miamissa pelatun ottelun avausmaalin ensimmäisen puoliajan lopulla.
Uruguay kuitenkin hallitsi peliä. Maximiliano Araujo teki tasoituksen laukomalla maalivahti Mohammed Al Owaisin torjunnasta kimmonneen pallon verkon perukoille 80. minuutilla.
Uruguay loi maaliodottamaa 1,72 osuman verran Saudi-Arabian 0,72 vastaan ja vei laukaukset maalia kohti 10–3. Pelkästään toisella puoliajalla Uruguay laukoi peräti 22 kertaa. Vastaavaan lukemaan yhdellä puoliajalla on MM-kisoissa yltänyt viimeksi Itä-Saksa vuonna 1974.
Saudi-Arabia aloitti neljä vuotta sitten MM-kisat 2–1-voitolla Argentiinasta. Voitto eteläamerikkalaisesta lajin suurmaasta ei jäänyt tälläkään kertaa kauaksi.
Tuolloin Saudi-Arabia ei selvinnyt avausvoitosta huolimatta jatkopeleihin. Nyt sitä vastaan toisessa ottelussa H-lohkon ennakkosuosikki Espanja.
Uruguay puolestaan saa vastaansa piskuisen Kap-Verden, joka yllätti avauspelissään pelaamalla Espanjaa vastaan maalittoman tasapelin.