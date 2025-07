Tileillä "epätavallista toimintaa" – Matkahuolto kehottaa vaihtamaan salasanan

Joillain Matkahuolto-tileillä on havaittu "epätavallista toimintaa".

Matkahuolto kehottaa käyttäjiään vaihtamaan salasanojaan.

– Olemme havainneet muutamilla Matkahuolto-tileillä epätavallista toimintaa, joka voi viitata siihen, että jokin ulkopuolinen taho on pyrkinyt käyttämään toisen henkilön tiliä, yhtiö kertoi nettisivullaan heinäkuun alussa.

– Tämä on mahdollista, jos henkilöllä on ollut sama käyttäjätunnus ja salasana useilla eri tileillä ja ne ovat joutuneet vääriin käsiin jonkin toisen palveluntarjoajan tietomurron tai -vuodon yhteydessä, esimerkiksi kesäkuussa uutisoidussa massiivisessa ja maailmanlaajuisessa tietomurrossa.

Matkahuolto kertoi ilmoittavansa sähköpostilla tai tekstiviestillä niille ihmisille, joiden tileillä on epätavallista toimintaa.

– Salasanan vaihto on aiheellista, jos on käyttänyt tai käyttää tiliään selaimella ja käytössä on ollut itse luotu salasana.

Myös huijausviestejä liikkeellä

Matkahuollon nimissä lähetetään myös huijausviestejä.

Viesteissä ohjataan virallisia verkkosivuja muistuttaville huijaussivustoille, joiden nimi voi olla esimerkiksi matkahuolto.info, matkahuoltoo.fi tai matkahuoltoo.com.

Myös tekstiviestin lähettäjänä voi näyttää olevan Matkahuolto, vaikka oikeasti nimessä oleva pieni L-kirjain on korvattu isolla I-kirjaimella, tai nimessä on kirjoitusvirhe, kuten "Maktahuolto".

Matkahuollon nimissä lähetettyjä huijausviestejä.Matkahuolto

Huijausviesteillä kalastellaan verkkopankki- ja maksukorttitietoja. Älä klikkaa viestin linkkejä tai liitetiedostoja auki.

– Matkahuolto ei koskaan välitä maksuja tai toimi maksuyhdyskäytävänä, yritys muistuttaa.

Lähde: Matkahuolto