Turkulainen Inter voitti jalkapallon miesten liigacupin kolmatta perättäistä kertaa. Inter voitti Turussa lauantaina pelatussa finaalissa AC Oulun 2–1.

Inter siirtyi loppuottelussa johtoon 15. minuutilla Ilari Kangasniemen pukattua pallon maaliin Eeli Kiiskilän antaman vapaapotkun jälkeen. 18-vuotias lupaus Kangasniemi tuli alle kymmenen minuuttia myöhemmin vaihtoon kasvot veressä.

Toisella puoliajalla turkulaiset siirtyivät kahden maalin karkumatkalle hyvin samankaltaisesta tilanteesta, josta avausosuma syntyi. Tällä kertaa pallon pukkasi vapaapotkun jälkeen verkon perukoille Juuso Hämäläinen.

Ottelun lopussa Rasmus Karjalainen laukoi rangaistuspotkusta AC Oulun ainokaisen.

– Emme ehkä olleet parhaimmillamme pallon kanssa tänään, muttemme päästäneet Oulua kauhean vaarallisille maalintekopaikoille – ei ainakaan tuntunut siltä, Juuso Hämäläinen sanoi Ruudun haastattelussa.

Inter eteni finaaliin voittamalla A-lohkon ja kukistamalla välierissä Ilveksen. AC Oulu oli B-lohkon paras ja voitti välierissä HJK:n.

Interin miehille liigacupin mestaruus on seurahistorian neljäs.