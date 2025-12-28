Pikaruokayritys McDonald'sin toimitusjohtaja tarjosi suorasukaisen uraneuvon.

McDonald'sin toimitusjohtaja Chris Kempczinski ei sanojaan säästele. Mies jakoi hiljattain Instagram-tilillään videon, jossa kehotti ihmisiä ottamaan vastuuta omasta urakehityksestään.

Miehen vinkistä ovat uutisoineet muun muassa Fox Business ja Fortune.

– Tämä olisi neuvo, jonka antaisin, jos en pelkäisi, että se loukkaa tunteitasi, mies aloittaa ja kehottaa kuulijaa olemaan paksunahkainen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Neuvo, jonka antaisin, on: muista, ettei kukaan välitä urastasi yhtä paljon kuin sinä itse. Joten tämä ajatus siitä, että on olemassa joku, joka pitää sinusta huolta, joka varmistaa, että saat tilaisuuden, joka laittaa sinut oikeaan paikkaan – hienoa, jos niin käy –, mutta loppujen lopuksi kukaan ei välitä urastasi enemmän kuin sinä itse.