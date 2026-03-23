Imatran Ketterä eteni jääkiekon Mestiksen loppuottelusarjaan kaatamalla maanantaina kotonaan IPK 4–3 ja viemällä välieräsarjan voitoin 4–2.
Finaaleissa Ketterä kohtaa helsinkiläisseura Jokerit, joka päätti oman välieräsarjansa jo viime perjantaina musertamalla Kiekko-Vantaan 4–0.
Ketterä oli Imatralla päälle 700 katsojan edessä tappiolla avauserän jälkeen, kun IPK:n Atte Karppinen ja Markus Oden kuittasivat Joona Lehtisen Ketterälle iskemän ottelun avausosuman.
Toisessa erässä Robin Laukkanen toi Ketterän tasoihin, ja kolmannessa erässä kotijoukkueelle osui ensin Joona Lankinen alivoimalla ja sitten Kasperi Heinänen viimeistelemällä voittomaaliksi jääneen 4–2-osuman.
IPK tuli vielä viimeisellä minuutilla maalin päähän Arttu Lausniemen maalilla, mutta rinnalle kiri ei enää kantanut.
Paras seitsemästä -finaalisarja alkaa lauantaina Jokerien kotiottelulla. IPK ja Kiekko-Vantaa ratkaisevat lauantaina Mestiksen pronssimitalin kohtalon.