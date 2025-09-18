Ajateltu säästö voikin tulla kalliiksi, jos tiettyihin kodin huoltohommiin ryhtyy itse.

Vaikka mieli tekisi tarttua tiettyihin kodin huoltohommiin itse, ei ihan kaikkea kannata tehdä tee-se-itse-tyyliin.

Vakuutusyhtiö POP Vakuutus varoittaa tiedotteessaan, että erityisesti sähkö-, kaasu- ja vesilaitteiden korjaukset saattavat muuttua sekä kalliiksi että vaarallisiksi, jos ne tehdään ilman ammattiosaamista tai väärillä varaosilla.

Vakuutusyhtiö muistuttaa, että vaikka ammattilaisen käyttö maksaakin enemmän, saa mukana vastuun työlle ja osille.

Ulkomailta tilatuissa varaosissa piilee riski

Esimerkiksi liesi, pesukone tai tiskikone saattavat tuntua helpoilta kohteilta korjata itse. Vakuutusyhtiö kuitenkin muistuttaa, että sähköturvallisuuden kannalta kriittisiä osia ovat muun muassa lämmityselementit, termostaatit ja turvakytkimet.

Varaosien tilaamista ulkomaisista verkkokaupoista kannattaa myös harkita tarkkaan. "Temutetut" varaosat saattavat aiheuttaa vaikkapa ylikuumenemista, sähköiskuja ja jopa tulipaloja.

– Verkkokauppa houkuttelee edullisilla varaosilla, mutta kuluttajan voi olla mahdotonta arvioida niiden turvallisuutta. Temusta ja muista halpakauppa-alustoilta tilatut osat voivat näyttää alkuperäisiltä, mutta niiden standardit eivät välttämättä täytä EU-vaatimuksia, varoittaa POP Vakuutuksen palvelujohtaja Tommi Lehmusvirta tiedotteessa.

Kaasukäyttöisiä laitteita ei myöskään pitäisi ikinä korjata omin käsin, vaan apuun kannattaa pyytää pätevä asentaja. Pahimmillaan kaasuvuodot voi johtaa räjähdykseen tai hiilimonoksidimyrkytykseen.

Jopa tuhansien eurojen paukku

Yksi kalleimmista ja yleisimmistä kotivakuutuksesta korvattavista vahingoista on Tommi Lehmusvirran mukaan vesivahinko. Esimerkiksi jo bideesuihkun huolimaton käyttö voi johtaa kalliisiin vaurioihin.

Vesikalusteiden ja putkistojen virheellinen korjaus puutteellisilla varaosilla on resepti laajoihin kosteusvaurioihin.

– Esimerkiksi huolimattomasti tehty tiivistys voi pahimmillaan maksaa tuhansia euroja, ja se olisi voitu välttää ammattilaisen tekemällä työllä, Lehmusvirta sanoo.

Erityinen vaara on kerrostaloissa, sillä vesivahinko voi levitä usempaan asuntoon.

Millaisia töitä voi tehdä itse?

Vakuutusyhtiön mukaan turvallisia tee-se-itse-hommia ovat esimerkiksi lampunvaihto ja kattolampun asennus, jos katossa on valaisinpistorasia tai valaisinpistotulppa valmiina.

Itse voi turvallisin mielin vaihtaa myös tulppasulakkeen sähkökaappiin sekä puhdistaa ilmalämpöpumpun tai ilmastointilaitteen suodattimet.

Mikäli liitännät ovat valmiina, itse voi myös asentaa pesukoneen tai astianpesukoneen.

Katso myös: Kuinka paljon remonttiin kannattaa varata rahaa?

12:02 Missä kannattaa säästää, kun tekee remonttia ja mitä pitää ottaa huomioon? Haastattelussa remonttiyrittäjä Lars Ekman.

Lähde: POP Vakuutus, Samsung