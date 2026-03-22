Kristian Pulli kärsi pohjekrampeista. Hän piti syynä omaa virhettään nesteytyksessä.

Kristian Pulli jäi tulokseen 771 yleisurheilun MM-hallikilpailujen miesten pituushyppyfinaalissa eikä selvinnyt kolmelle viimeiselle kierrokselle. Hän sijoittui Puolan Torunissa 14:nneksi.

Nousujohteisen sarjan 741, 761 ja 771 hypännyt Pulli kertoi pohjekramppien pilanneen hänen kilpailunsa.

– Heti ensimmäisestä hypystä lähtien veti pohkeet kramppiin. Se oli tarina tänään. En saanut juoksua toimimaan ollenkaan sen takia, että pohkeet olivat aivan tiltissä, eikä se kisan aikana valitettavasti helpottanut, hän harmitteli Urheiluliiton tiedotteessa.

Pullin mukaan kaikki oli hyvin ensimmäiseen hyppyyn asti, mutta ongelma iski ensimmäisessä vauhtijuoksussa. Krampin aiheutti miehen mukaan pieleen mennyt nesteytys.

– Oma virhehän se on. Harvemmin on ollut näitä iltakisoja. Tankkauksessa oli ehkä pientä vajausta. Tästä täytyy oppia.

– Nyt ei päässyt näyttämään yhtään, mikä oli oma kunto, kun juoksu ei tullut yhtään.

Portugalin Gerson Balde voitti MM-hallikultaa tuloksella 846, Italian (839) oli toinen ja Bulgarian (831) kolmas.