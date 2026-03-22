Alisha Lehmann paaluttaa, ettei hän käytä vapaa-aikaansa vain tiktokeja tehden.

Lähes 16 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, lähes 12 miljoonaa Tiktokissa. Jalkapalloilija Alisha Lehmann on superjulkkis.

Kun Sveitsin maajoukkuehyökkääjä siirtyi tammikuussa italialaisesta Comosta Englantiin Leicesteriin, julkinen huomiota suunnattiin hänen tapauksessaan tutusti myös pelin ulkopuolisiin asioihin.

– Nuorempana moinen vaikutti minuun enemmän, koska en tiennyt, miten käsitellä tilannetta. Oli hetkiä, joina olin todella surullinen ja kysyin äidiltäni, voisinko enää pelata jalkapalloa, Lehmann tilittää Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Hän korostaa jalkapallon olevan eniten rakastamansa asia, johon hän on myös käyttänyt eniten aikaa.

– Lepään hyvin, nukun joka iltapäivä, enkä koskaan tekisi harjoituksia tai peliä ennen mitään, mikä vaikuttaisi pelaamiseeni. Välitän siitä niin paljon.

Lehmann on joutunut kohtaamaan törkeää käytöstä.

– Ihmiset eivät tiedä, miten paljon vaivaa näen sanoessaan: "Voi, hän ei ole jalkapalloilija."

Moinen on suorastaan käsittämätön kommentti huippuseuroja edustaneesta Sveitsin maajoukkuefutarista.

– Nyt voin kuitenkin hyvin. Rakastan elämääni ja ympärilläni olevia ihmisiä, enkä anna noiden vaikuttaa minuun.

"Se ei ole totta"

Lehmann luo sekä lifestyle- että jalkapallosisältöä palvellen laajaa seuraajakuntaa. Futarille on satanut kritiikkiä.

– Toisinaan se on turhauttavaa. Ihmiset eivät näe tekemääni työtä. He luulevat, että harjoittelen ja sitten menen kotiin tekemään tiktokeja. Se ei ole totta.

– Olen todella ammattimainen. Annan aina kaikkeni kentällä ja haluan olla paras. Tarkistaessani dataani harjoitusten jälkeen: jos en ole tehnyt parastani, teen ekstraa yrittäen kehittyä.

– Ihmiset voivat ajatella, mitä haluavat, mutta kaikki, mitä teen, keskittyy siihen, että olen niin hyvä pelaaja kuin voin.

Alisha Lehmannin sometuksesta esiintyy sveitsiläisen mukaan harhaluuloja.